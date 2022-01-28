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Банки не спешат подключаться к системе автоматического ареста счетов должников - Минюст
14:26 28.01.2022 |
Банки не спешат подключаться к системе автоматического ареста счетов должников. В настоящее время к Системе электронного взаимодействия с банками подключены 20 банков, а два - отключились.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
«Банки не спешат подключаться, даже два уже отключились. Допускаю, их клиенты дали знать, что им это не нужно и они хотели бы, чтобы банк получал постановление об аресте средств на бумаге, чтобы должник успел вывести средства со счета. В настоящее время к Системе электронного взаимодействия с банками подключились 20 банков», - сказал Гайченко.
Он уточнил, что по состоянию на 12 января подключены к системе «ПриватБанк», «Универсал Банк», «ОКСИ БАНК», «Таскомбанк», «ИндустриалБанк», «Банк Восток», «ПроКредит Банк», банк «Львов», Конкорд банк, "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "ОТП Банк", "Идея Банк", "МетаБанк", "Банк "Украинский капитал", "Агропросперис Банк", "Укрсиббанк", "РАДАБАНК", "Банк Авангард", "Альфа-Банк".
Как сообщалось, с 6 июля 2021 года полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, позволяющая блокировать средства на банковских счетах должников.
Приказом Министерства юстиции Украины от 23 марта 2021 №1061/5 утвержден Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.
Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.
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