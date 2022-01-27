Кредиторы неплатежеспособных банков в 2021г получили почти 3,6 млрд грн

Кредиторы неплатежеспособных банков в 2021 году получили 3,569 млрд грн погашений, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сайте в четверг.

Согласно сообщению, 1,03 млрд грн направлено на погашение требований кредиторов третьей очереди, в том числе на выплаты в пределах 200 тыс. грн. На погашение требований четвертой очереди (требования физлиц выше гарантированной суммы) направлено 45,1 млн грн, на погашение седьмой очереди (не связанных с баком лицами) – 2,243 млрд грн.

На внеочередное погашение требований НБУ из общей суммы направлено 1,245 млрд грн за счет средств Родовид Банка (276,7 млн грн), Имексбанка (251,5 млн грн), банка "Финансы и Кредит" (239,4 млн грн), Мисто Банка (160,9 млн грн), Дельта Банка (146,4 млн грн), банка "Финансовая инициатива" (141,4 млн грн), Златобанка (18,8 млн грн) и Банка Камбио (10,2 млн грн)

В целом по состоянию на 1 января 2022 года погашены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 55,884 млрд грн, в том числе на погашение требований обеспеченных кредиторов - 16,963 млрд грн, на удовлетворение требований НБУ – 15,683 млрд грн.

Фонд на 1 января 2022 года подал 72 исковые заявления относительно 45 банков (по ч.5 ст.52 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц"). Ответчиками, связанными с этими банками, является 821 чел. Общая сумма этих исков - 100,81 млрд грн.

Кроме того, ФГВФЛ предъявил 27 гражданских исков в уголовных производствах в отношении 19 банков, рассмотрение которых продолжается. Ответчиками являются 59 чел.. Общая сумма предъявленных требований - 16,263 млрд грн.

Также Фонд инициировал пять судебных производств о возмещении ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, в отношении пяти банков. Общее количество ответчиков – 5 чел.. Размер заявленных исковых требований – 2,66 млрд грн.