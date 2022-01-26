Кабмин разрешил представителям государства в набсоветах госбанков занимать руководящие должности в этих финучреждениях дольше года

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Кроме того, представителем государства в набсовете госбанка сможет стать человек, который работал в этом госбанке, его филиале, представительстве или подразделении на протяжении до трех лет, а не до года.
Помимо этого расширен срок, на протяжении которого представитель государства в набсовете госбанка сможет получать существенные доходы (превышающие 5% годового дохода этого лица), кроме доходов за исполнение функций члена набсовета, до трех последних лет (с одного года).