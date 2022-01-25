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НБУ начинает ежегодную оценку стабильности банков
13:19 25.01.2022 |
Национальный банк начинает ежегодную оценку стабильности банков; в этом году стресс-тестирование пройдут 22 финучреждения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки стабильности в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является ее составляющей.
"Оценка стабильности будет осуществляться по состоянию на 1 января 2022 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию", - говорится в сообщении.
Национальный банк Украины утвердил техническое задание для проведения ежегодной оценки стабильности в 2022 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, составляющее ее.
Традиционно для стресс-тестирования выбирают 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных на риск, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).
Однако принято решение, что в этом году Нацбанк не будет стресс-тестировать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою стабильность к неблагоприятным событиям. Тестировать будут только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок стабильности имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.
Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году: АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк", АБ "Укргазбанк", АО "Альфа-Банк", АО "Сбербанк", АО "Кредобанк", АО "Правекс Банк", АО "Банк Форвард", Акционерный банк "Пивденный", АО "Таскомбанк", АО "Универсалбанк", АО "Банк Кредит Днепр", ПАО "Банк Восток", АО "Мегабанк", АО "А-Банк", ПАО "МТБ Банк" , АО «КИБ», АО «Банк Инвестиций и сбережений», АО «Банк Альянс», АО АКБ «Львов», ФТ АКБ «Глобус», ПАО «КБ «Аккордбанк».
Эти подходы установлены решением правления Национального банка Украины, которое вступило в силу 21 января 2022 года.
Как сообщалось, Национальный банк с 2018 года проводит оценку стабильности банков, которая предусматривает, в том числе, стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.
В 2021 году Нацбанк после годового перерыва провел стресс-тестирование крупнейших банков Украины. Стресс-тестирование прошли 30 банков, имеющих 93% активов банковской системы. Успешно прошли стресс-тестирование девять банков. Большинство из них - с иностранным капиталом, а также государственный ПриватБанк.
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