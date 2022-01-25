Сканер отпечатков пальцев для платёжных карт. Samsung представила первый в отрасли универсальный чип безопасности для этих целей

Компания Samsung представила то, что она называет интеллектуальной многофункциональной микросхемой защиты отпечатков пальцев для биометрических платежных карт. Проще говоря, это микросхема для реализации сканера отпечатков пальцев на обычных банковских (и не только) картах.

Называется микросхема S3B512C. Она имеет сертификаты EMVCo и Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+ и работает в соответствии с последними спецификациями Mastercard Biometric Evaluation Plan Summary (BEPS).

"S3B512C сочетает в себе датчик отпечатков пальцев, Secure Element (SE) и Secure Processor, добавляя дополнительный уровень аутентификации и безопасности в платежных картах. S3B512C в первую очередь предназначен для платежных карт, но также может использоваться в картах, требующих высокозащищенной аутентификации, такой как идентификация студента или сотрудника, членство или доступ в здание"

Samsung утверждает, что это первый в отрасли универсальный чип безопасности, который считывает биометрическую информацию с помощью датчика отпечатков пальцев, сохраняет и аутентифицирует зашифрованные данные с помощью защищенного от несанкционированного доступа Secure Element, а также анализирует и обрабатывает данные с помощью защищенного процессора. С тремя ключевыми функциями, интегрированными в один чип, S3B512C может помочь производителям карт сократить количество необходимых чипов и оптимизировать процессы разработки карт для биометрических платежных карт.