Банковский рынок M&A в Украине снова стал «рынком покупателя» – мнение

Минувший год на банковском M&A-рынке Украины характеризовался ростом числа сделок и постепенным переходом от "рынка покупателя" к рынку продавца", однако изменившиеся регуляторные условия и выросшие геополитические риски снова вернули его в состояние "рынка покупателя", считает управляющий партнер международной инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов.

"Много желающих продаться, но не много покупателей", – сказал он на первом заседании форума The Banking 50 в Киеве, представляя короткий обзор рынка.

Жернов напомнил, что в 2021 году было заявлено о сделках по покупке Dragon Capital Юнекс Банка, ПУМБ – Идея Банка, Александром Ярославским – ПинБанка, Kaspi.kz – БТА банка, а также о планах покупки "Укрпоштой" Альпари Банка и якобы сорвавшейся сделки по покупке Альфа-Банком monobank.

По его словам, в результате мультипликаторы выросли с 1,1-1,2 от капитала до 1,5 и выше, а "рынок покупателя" на какое-то время стал "рынком продавца".

Однако, отметил эксперт, Нацбанк изменил регуляторные нормы, результатом чего стала необходимость для ряда банков проводить очередную докапитализацию.

"Несколько групп хотят продать, поэтому 5-6 банков выплеснутся на рынок... Этот год они еще протянут, но в следующем будет сложно. Имеем снова "рынок покупателя" и цену +/-1 капитал", – считает Жернов.

Он добавил, что ситуацию осложнила эскалация геополитических рисков, в условиях которой интерес иностранных покупателей маловероятен, а отечественные покупатели будут снижать цены.

В этой связи управляющий партнер Millstone&Co высказал мнение, что владельцы украинских банков "немного переоценивают себя". "Есть земля, недвижимость, оборудование, но нет рабочего капитала; есть много кредитов, но не всегда хороших", – пояснил Жернов.

Эксперт также считает, что в этом году, который "обещает быть турбулентным и непредсказуемым", регулятор будет очень осторожно подходить к вопросу вывода банков с рынка.