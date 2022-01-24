Банковский рынок M&A в Украине снова стал «рынком покупателя» – мнение

"Много желающих продаться, но не много покупателей", – сказал он на первом заседании форума The Banking 50 в Киеве, представляя короткий обзор рынка.
Жернов напомнил, что в 2021 году было заявлено о сделках по покупке Dragon Capital Юнекс Банка, ПУМБ – Идея Банка, Александром Ярославским – ПинБанка, Kaspi.kz – БТА банка, а также о планах покупки "Укрпоштой" Альпари Банка и якобы сорвавшейся сделки по покупке Альфа-Банком monobank.
По его словам, в результате мультипликаторы выросли с 1,1-1,2 от капитала до 1,5 и выше, а "рынок покупателя" на какое-то время стал "рынком продавца".
Однако, отметил эксперт, Нацбанк изменил регуляторные нормы, результатом чего стала необходимость для ряда банков проводить очередную докапитализацию.
"Несколько групп хотят продать, поэтому 5-6 банков выплеснутся на рынок... Этот год они еще протянут, но в следующем будет сложно. Имеем снова "рынок покупателя" и цену +/-1 капитал", – считает Жернов.
Он добавил, что ситуацию осложнила эскалация геополитических рисков, в условиях которой интерес иностранных покупателей маловероятен, а отечественные покупатели будут снижать цены.
В этой связи управляющий партнер Millstone&Co высказал мнение, что владельцы украинских банков "немного переоценивают себя". "Есть земля, недвижимость, оборудование, но нет рабочего капитала; есть много кредитов, но не всегда хороших", – пояснил Жернов.
Эксперт также считает, что в этом году, который "обещает быть турбулентным и непредсказуемым", регулятор будет очень осторожно подходить к вопросу вывода банков с рынка.