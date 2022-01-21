США выдвинули новые требования на 6 млн долларов по делу Коломойского и Боголюбова

Минюст США в четвертый раз обратился в суд по поводу возможного вывода Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым средств из Приватбанка с требованиями на 6 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Минюст подал гражданский иск в окружной суд южного округа Флориды по конфискации суммы более 6 млн долларов, полученные от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас. Соединенные Штаты считают, что недвижимость удерживалась на средства, незаконно выведенные "ПриватБанком".

Этот иск уже четвертый, что касается вывода средств из Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Так, в августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды по поводу их недвижимости в Далласе и Луисвилле (штат Кентукки). В декабре 2020 года был подан третий иск по имуществу в Кливленде, штат Огайо.

Во всех четырех исках Коломойского и Боголюбова обвиняют в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка. А именно, что они якобы получали мошеннические ссуды с 2008 года и до национализации банка в 2016 году.

Минюст США утверждает, что экс-акционеры банка отмывали часть доходов, полученных преступным путем, с помощью множества подставных компаний, прежде всего, через кипрское отделение ПриватБанка, прежде чем переводить средства в Штаты.

Как утверждается в исках, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, создали сеть организаций под названием "Оптима" (или ее вариацией), чтобы дальше отмывать присвоенные средства.

На них было приобретено недвижимости и бизнеса на сотни миллионов долларов по всей стране. В частности, бизнес-центры в Далласе (Stemmons Towers), Кливленде (55 Public Square), Луисвилле (PNC Plaza), а также офисный парк в Далласе (бывшая штаб-квартира CompuCom).

В новом иске утверждается, что ряд компаний Optima использовали доходы от CompuCom Campus на содержание Stemmons Towers. В 2019 году Stemmons Towers было продано по специальному финансовому контракту, в результате которого более 6 млн долларов процентов и тела долга принадлежит 87STE LLC.

США просят суд конфисковать контракт, включающий право на получение соответствующих платежей и связанного с ним договора купли-продажи.