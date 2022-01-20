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Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
11:24 20.01.2022 |
Google наняла бывшего исполнительного директора PayPal Арнольда Голдберга для управления платежным подразделением и установки нового курса компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Коммерческий президент Google Билл Реди рассказал о связи назначения с более широкой стратегией компании по объединению с рядом финансовых сервисов, включая криптовалюты.
Он также анонсировал добавление дополнительных функций оплаты в поисковую систему и сервис покупок ради предложения пользователям полного спектра финансовых услуг.
«Мы не банк, у нас нет намерений стать банком. [...] Наша цель - помочь создать связи, мы не конфликтующая сторона», - пояснил Реди.
По данным Bloomberg, Google потратила годы на разработку цифрового чекового и сберегательного сервиса и договорилась с 11 банковскими партнерами для запуска.
В октябре компания якобы отменила инициативу в стремлении стать связующим звеном для всей индустрии потребительских финансов.
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