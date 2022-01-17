Неплатежеспособные банки в прошлом году получили 2,8 миллиарда

В 2021 году поступления средств в неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, составляли около 2,8 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, по итогам 2021 года составили около 2,8 млрд грн. Эта сумма включает средства от продажи активов и аренды имущества банков, погашения кредитов и ценных бумаг. В частности, поступления от продажи активов банков по состоянию на 1 января 2022 года составили около 2,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов в 2021 году провел более 4500 открытых электронных аукционов в системе Prozorro.Продажи. Из них более 300 аукционов были результативными, с общей суммой реализации лотов 2,26 млрд грн. Кроме этого, один лот был продан через торговую систему международного советника ООО «ЭКСИТО ПАРТНЕРС И КОЭН УКРАИНА» за 148 млн грн.

Отмечается, что в прошлом году самым результативным стал второй квартал, когда сумма реализации лотов достигла 1,4 млрд грн. В этот период прошли успешные аукционы по продаже: земельного участка «Родовид банка» в Киеве - за 370 млн грн; головного офиса «Родовид Банка» в столице - за 280,6 млн грн; пула активов банка «Финансы и Кредит» и «Дельта Банка», в состав которого вошли права требования по кредитам юридических лиц (часть из них в залоге НБУ) - за 269,1 млн грн.

Директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий отметил, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц усовершенствовал подходы к продаже активов.

«Фонд выставляет активы на аукционы уже в первые месяцы с начала ликвидации банка, торги проходят в несколько этапов с применением как английской, так и голландской моделей аукционов. В прошлом году это позволило увеличить средний уровень конверсии, то есть соотношение цены продажи актива и его балансовой стоимости, в два с половиной раза. Традиционно, наиболее успешные аукционы по уровню конверсии - по продаже объектов недвижимости. Это способствовало увеличению суммы поступлений средств для расчетов с кредиторами неплатежеспособных банков», - рассказал Кульчицкий.

Самые успешные аукционы 2021 года по уровню конверсии - по продаже недвижимого имущества, в частности: офисного помещения «Місто Банка» - за 82,9 млн грн (конверсия 101%); 5 паркомест (активов «Місто Банка») в Киеве - за 2,9 млн грн (конверсия 169%); головного офиса «ВТБ Банка» вместе с земельным участком в городе Киеве - за 294,3 млн грн (конверсия 110%).

Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Как сообщалось, в целом за весь период, по состоянию на 1 декабря 2021 года, удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 55 739,0 млн грн, из которых 16 919,3 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 15 639,2 млн грн - НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).