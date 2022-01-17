Финансовые новости
- |
- 17.01.22
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Французский необанк заходит в Украину
10:20 17.01.2022 |
Французская финтех-компания Qonto нанимает сотрудников в Украине и анонсировала открытие местного офиса.
Об этом сообщает ain.ua.
Qonto - это необанк для предпринимателей, обслуживающий малый и средний бизнес и фрилансеров. Сервис объединяет в себе банковские услуги, бухгалтерский учет и управление расходами.
На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Сначала необанк планирует нанять одну команду, а в дальнейшем открыть офис разработки в Украине.
Нанимать украинских разработчиков сервис начал еще в декабре 2021 года. Сейчас открыты вакансии разработчиков.
Основная команда располагается во Франции, но у Qonto есть опыт найма в других европейских странах. К 2025 году компания планирует увеличить число пользователей до одного миллиона, а количество сотрудников с 500 до 2 тысяч.
12 января стало известно, что Qonto привлек 552 млн долларов инвестиций в раунде D. Это один из самых больших раундов в истории Франции. Лид-инвесторы - Tiger Global и TCV.
Прошлый раунд на 100 млн евро удалось получить два года назад - в январе 2020 года. В общей сложности стартап получил более 700 млн долларов инвестиций. Оценка сервиса выросла до 5 млрд. долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко прошел паспортный контроль
|Позитив недели. КБ «Южное» разработало новое оружие против БПЛА
|Чистки для нового смотрящего. О чем говорят кадровые перестановки в промышленности ОРДЛО
|Медведчук, контрабандисты и воры без закона. Как год санкций Зеленского закончился фейковым «тощо» от Данилова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес улучшил прогноз девальвации гривни, но прогнозирует ускорение инфляции - опрос НБУ
|Фунт стерлингов 17 января дорожает к доллару в ожидании экономических данных из Британии
|Фондовые биржи АТР 17 января закрылись преимущественно ростом
|Справочный курс гривны 17 января понижен на 16,47 коп до 28,1059 грн/$1
|Денежная масса в Украине за 2021г. возросла на 12% -НБУ
|Французский необанк заходит в Украину
Это интересно
|В США выбрали автомобиль, кроссовер и пикап года
|Культовый Nissan Silvia возродят в виде электромобиля
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере