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Украинцы стали чаще жаловаться на отказы принять оплату картой: бизнес предупредили о штрафах
09:33 17.01.2022 |
В Украине отказ покупателям в проведении безналичной оплаты за покупки - приобретенные товары и услуги - в торговых точках уже считается ограничением прав потребителя и является нарушением требований законодательства, за которое предусмотрена ответственность.
Об этом говорится в заявлении на сайте Госпродпотребслужбы Украины.
В ведомстве отметили, что в последнее время увеличилось количество жалоб потребителей по поводу отказа со стороны продавцов в безналичном расчете. В связи с чем Служба напомнила бизнесу о штрафах за такие нарушения.
Так, согласно со статьей 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", за всеми потребителями в равной степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания.
Не допускается установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей (кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами).
За отказ принять оплату картой за приобретенные товары и услуги предусмотрена ответственность статьей 23 Закона Украины "О защите прав потребителей" и статьей 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Бизнес могут оштрафовать за отказ покупателю в реализации его прав на сумму, равную десятикратной стоимости товара (не менее 85 гривен) или 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 8 500 гривен. Кроме того, за нарушение правил торговли грозит штраф до 27 необлагаемых минимумов или же 459 гривен.
Если покупатель сталкивается с таким отказом принять безналичную оплату, он может обратиться в Госпродпотребслужбу Украины и ее территориальные органы с соответствующим обращением - с образцом можно ознакомиться по этой ссылке.
При этом отмечается, что постановление Кабмина от 2010 года освобождает отдельные категории продавцов в населенных пунктах с численностью населения менее 25 тысяч человек от обязательного приема специальных платежных средств для расчетов за проданные товары.
Напомним, согласно Налогового кодекса Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.
Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.
Добавим также, что Кабмин освободил украинских предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций. Это связано с неравномерным покрытием мобильным интернетом в селах.
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