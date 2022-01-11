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ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен
15:51 10.01.2022 |
Государственный Приватбанк предупредил о новой мошеннической схеме "1000 гривен".
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"По информации банка, в настоящее время некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".
В дальнейшем после перехода по ссылке клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего мошенники получают возможность списывать деньги со счетов", - заявили в финучреждении.
В банке рекомендуют клиентам "ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения подарки, инициированные мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24".
"ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах.
Настоятельно рекомендуем при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться в горячую линию ПриватБанка за дополнительными разъяснениями", - добавили в пресс-службе.
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