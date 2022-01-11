Национальный банк Украины обнародовал календарь работы банков на 2022 год

По решению центробанка, переносятся два рабочих дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Поэтому банки будут иметь возможность проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю.

"Воспользоваться этой возможностью или нет - банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно законодательству Украины, праздничными и официальными выходными днями в этом году будут:

* 7 января - Рождество Христово;

* 8 марта - Международный женский день;

* 24 апреля - Пасха;

* 1 мая - День труда;

* 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

* 12 июня - Троица;

* 28 июня - День Конституции Украины;

* 24 августа - День Независимости Украины;

* 14 октября - День защитников и защитниц Украины;

* 25 декабря - Рождество Христово.

Кроме того, дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:

* с понедельника 7 марта - на субботу 12 марта;

* с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля.

В связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года банки будут проводить межбанковские платежи через СЭП:

* 5 - 8 марта 2022 года - датой банковского дня 9 марта 2022 года;

* 12 марта 2022 года - датой банковского дня 12 марта 2022 года;

* 25 - 28 июня 2022 года - датой банковского дня 29 июня 2022 года;

* 2 июля 2022 года - датой банковского дня 2 июля 2022 года.

В то же время 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.



