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Национальный банк Украины обнародовал календарь работы банков на 2022 год
15:47 10.01.2022 |
По решению центробанка, переносятся два рабочих дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7. Поэтому банки будут иметь возможность проводить межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю.
"Воспользоваться этой возможностью или нет - банк определяет самостоятельно, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - отмечается в сообщении.
Согласно законодательству Украины, праздничными и официальными выходными днями в этом году будут:
* 7 января - Рождество Христово;
* 8 марта - Международный женский день;
* 24 апреля - Пасха;
* 1 мая - День труда;
* 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
* 12 июня - Троица;
* 28 июня - День Конституции Украины;
* 24 августа - День Независимости Украины;
* 14 октября - День защитников и защитниц Украины;
* 25 декабря - Рождество Христово.
Кроме того, дни работы банковской системы Украины в 2022 году переносятся с:
* с понедельника 7 марта - на субботу 12 марта;
* с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля.
В связи с переносом рабочих дней в марте и июне 2022 года банки будут проводить межбанковские платежи через СЭП:
* 5 - 8 марта 2022 года - датой банковского дня 9 марта 2022 года;
* 12 марта 2022 года - датой банковского дня 12 марта 2022 года;
* 25 - 28 июня 2022 года - датой банковского дня 29 июня 2022 года;
* 2 июля 2022 года - датой банковского дня 2 июля 2022 года.
В то же время 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.
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