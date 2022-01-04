Кредитный портфель украинских банков в ноябре возрос на 2%, NPL сократился на 4,2% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за ноябрь 2021 года возрос на 2% – до 1,162 трлн грн, тогда как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 4,2% - до 356,54 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в ноябре снизилась до 30,67% с 32,65% в октябре.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе вырос на 0,8% – до 843,32 млрд грн (в числе объем NPL в нем сократился на 4,9% - до 311,595 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 3,3% - до 252,568 млрд грн (NPL вырос на 1,2% - до 44,69 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов вырос 14,64% – до 41,17 млрд грн (тогда как NPL сохранился на уровне 256 млн грн). Объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, вырос на 12,7% – до 25,343 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0%).

Согласно данным Нацбанка, по итогам ноября доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 2,2 процентных пункта (до 36,95%), кредитов населению – на 0,4 п.п. (до 17,68%), межбанковских кредитов – на 0,9 п.п. (до 0,6%), а доля кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанка) за ноябрь-2021 сократился на 2,2% – до 290,787 млрд грн (объем NPL в нем - на 12,4%, до 88 млрд грн). В то же время кредитный портфель ПриватБанка вырос на 1,3% – до 252,554 млн грн (NPL - на 0,3%, до 175,391 млрд грн).

Помимо этого кредитный портфель банков с иностранным капиталом за месяц возрос на 5,6% (до 407,905 млрд грн), с частным - на 2,4% (до 211,157 млрд грн). При этом объем NPL в них сократился соответственно на 4,2% (до 72,88 млрд грн) и на 1,9% (до 20,254 млрд грн).

Таким образом, по итогам ноября 2021 года доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 3,5 п.п. (до 30,27%), а в ПриватБанке – на 0,7 п.п. (до 69,45%). Кроме того доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом уменьшилась на 1,8 п.п. (до 17,87%), в банках с частным – на 0,4 п.п. (до 9,59%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.