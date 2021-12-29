Нацбанк уже зарегистрировал 61 коллекторскую компанию

Национальный банк по состоянию на 28 декабря 2021 года зарегистрировал 61 коллекторскую компанию.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк также продолжает регистрировать коллекторские компании - АО "Митракс" приобрело статус коллекторской компании. На сегодняшний день Национальным банком зарегистрирована 61 коллекторская компания", - говорится в сообщении.

Национальный банк Украины также принял решение о внесении ООО "Технофин" в Государственный реестр финансовых учреждений и ООО "АВГ Лизинг" в Реестр лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Лицензии на предоставление финансовых услуг получили ГП “ФУ “Солид” и ГП “Украинский центр “Безопасность”.

Как сообщалось, требования относительно регистрации коллекторских компаний были сформированы со вступлением в силу 14 июля 2021 года закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности". Он позволил реформировать рынок коллекторских услуг в Украине.

Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг с 1 июля 2020 года.