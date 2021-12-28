НБУ изменил положение о вознаграждении руководителей банков

Национальный банк внес изменения в постановление, которым установлены требования по вознаграждению членов правления и наблюдательного совета банков.

Об этом идет речь на сайте регулятора, сообщается в публикации Soe Weekly.

Теперь определены принципы формирования политики вознаграждения банка как внутреннего документа банка. Предусмотрено, что политика вознаграждения должна определять практику применения фиксированной и переменной части вознаграждения, а также выплаты в случае увольнения.

Органом банка, ответственным за утверждение и пересмотр политики вознаграждения, а также контроль за его реализацией, является набсовет банка.

Также расширен круг лиц, которые должны подпадать под действие соответствующего постановления. Кроме членов наблюдательного совета и правления банка, НБУ распространил действие постановления также на "влиятельных лиц", не являющихся членами органов управления банка, таких как:

* руководитель подразделения внутреннего аудита;

* главный риск-менеджер;

* главный комплаенс-менеджер;

* руководитель отдельного подразделения по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения,

* другое лицо, профессиональная деятельность которого оказывает значительное влияние на профиль риска банка (определяется банком самостоятельно в соответствии с критериями, определенными в политике вознаграждения).