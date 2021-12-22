Банки к концу года начнут выдавать пластиковые карточки «еПоддержка» - Федоров

"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карточки. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карточки, но они также начнут выпускать пластиковые карточки", - сказал он в ходе совместного брифинга с Минэкономики и Минкультом в среду.
При этом Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту "еПоддержка" уже подключились шесть финансовых учреждений страны - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Ощадбанк, Укргазбанк. Еще 13 банков - в процессе подключения.