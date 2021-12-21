В четырех банках объем непрофильных активов превышает основной капитал - НБУ

Концентрация непрофильных активов (НА) в отдельных банках является угрожающей, что для некоторых из них создает риск нарушения нормативов, отметил Национальный банк Украины в отчете о финстабильности, опубликованном во вторник.

"Угрожающей является концентрация НА в отдельных финучреждениях (...) Семь банков концентрируют две трети всего имущества. Для некоторых это создает риск нарушения нормативных требований. У четырех банков объем НА превышает основной капитал. В настоящее время банки, затягивающие продажу НА, стоят перед рядом проблем. Их рентабельность ниже, а значит, им труднее самостоятельно генерировать капитал, поддерживать свою платежеспособность и наращивать объемы кредитования. Кроме того, наличие значительной концентрации НА ухудшает ликвидность банков", - отмечается в документе.

Нацбанк напомнил, что прошел почти год от начала поэтапного вычитания стоимости НА из основного капитала, а с 1 января 2022 года банки должны будут вычесть еще 25%. Влияние на показатели достаточности капитала банков будет незначительным - общая стоимость НА составляет всего 0,9% чистых активов банков, для подавляющего большинства снижение норматива достаточности основного капитала будет меньше 0,1 п.п., поясняется в отчете.

Регулятор подчеркнул, что с начала 2021 года общий объем НА снизился всего на 2,5 млрд грн, когда за два последних месяца 2020-го, до начала изменений, банки сократили объемы таких активов на 2,4 млрд грн.

По состоянию на конец октября-2021 общая сумма непрофильных активов составила 17,3 млрд грн.