Согласно графику, 35% банков, которые совместно владеют 48% от всех активов в банковской системе, сформируют буферы капитала и системной важности в срок до 3 месяцев, 20% банков с долей активов в 22% – за 3-6 месяцев, а 15% банков, владеющих 26% активов – за 6-12 месяцев. Еще 4% банков с долей активов 1% смогут сформировать буферы капитала за срок больше года, говорится в отчете.
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Четверть банков, все из них небольшие, не смогут самостоятельно сформировать буферы капитала – Нацбанк
16:38 21.12.2021 |
Банки, которые составляют 26% от общего количества банков и совокупно владеют 3% от всех активов в банковской системе, не смогут самостоятельно сформировать буферы капитала и системной важности, свидетельствует отчет о финстабильности Национального банка Украины (НБУ), представленном во вторник.
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