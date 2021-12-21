Три банка сконцентрировали 85% общего объема «кэшбеков» - НБУ

Три украинских банка сконцентрировали 85% общего объема "кэшбеков" и возвращали клиентам более трети объема полученного интерчейнджа, говорится в отчете о финстабильности Национального банка Украины (НБУ), обнародованном во вторник.

Согласно документу, объем кэшбеков за последние два года вырос более чем в три раза.

НБУ отметил, что решение о постепенном снижении комиссии интерчейнджа, принятое международными платежными системами, отразится на работе именно этих финучреждений.

"Приспособление участников рынка к новым условиям должно изменить структуру комиссионных доходов и замедлить их рост", - говорится в отчете.