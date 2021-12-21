Банки должны полностью сформировать буферы консервации капитала и системной важности до 1 января 2024г - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2022 года установит требования к буферам консервации капитала и системной важности с 1 января 2023 года в размере половины буфера консервации капитала (1,25%) и полного размера буфера системной важности (1-2% в зависимости от значения показателя системной важности банка) с повышением до 1 января 2024 года в полном размере обоих буферов, сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"Также в отчете финстабильности мы очертили наши планы относительно формирования буфера в консервации капитала и системной важности, которые будут внедряться поэтапно. Первая очередь будет с 1 января 2023 года. В полном объеме мы планируем внедрить этих буферы с 1 января 2024 года", - сказал он в ходе презентации отчета о финстабильности во вторник.

Согласно отчету, решение об активации буферов капитала принято в связи с рекордной прибыльностью банков.

