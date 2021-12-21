НБУ разрешил проведение выездных проверок по вопросам финмониторинга в режиме видеоконференции

"Отныне инспекционная группа имеет право получить удаленный доступ к документам/информации объекта проверки и его системам автоматизации", – поясняется в сообщении.
Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ №145 от 17 декабря, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 22 декабря.
Документом указывается, что встречи членов инспекционной группы с руководителями и работниками банка или небанковского учреждения могут проводиться в режиме видеоконференции или телефонной связи, интервью с руководителями и работниками объекта проверки – в режиме видеоконференции.