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Банки уже открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1 тыс. грн
16:34 15.12.2021 |
Банки уже открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1 тыс. грн по программе "еПоддержка", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"На этой неделе стартовало тестирование программы президента Украины "еПоддержка". За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1 тыс. грн ", - написал он в "Телеграм-канале".
По словам Шмыгаля, за первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тыс. заявок на выплату.
"Это хороший старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - добавил премьер.
Как сообщалось, президент Украины 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через "Дию". На это в 2021 году будет предусмотрено 3 млрд грн из общего фонда бюджета и столько же - на следующий год с возможностью расширения финансирования. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом планировалось, что средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или в самолете.
Запуск программы "еПоддержка" назначен на 19 декабря.
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