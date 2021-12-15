Количество платежных карт с начала года выросло на 7% - НБУ

С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% - до 78 млн штук.

Об этом во время круглого стола на тему: "Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине" сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, сообщает корреспондент Укринформа.

"С начала года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% и сейчас на руках украинцев 78 млн шт. карт. Показатель выше, чем в некоторых европейских странах", - сказал Шабан.

Он отметил, что количество бесконтактных карт с начала года выросло почти на треть - до 17 млн, однако еще более высокими темпами росло количество токенизированных карт, а именно на 39%, и составляет 5,5 млн штук.

По словам Шабана, если посмотреть на действия украинцев с картой, то это оплата в торговой сети, еще 25% - приходятся на покупки в интернете.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах наблюдается активный рост доли и объемов бесконтактных и NFC платежей. При этом темпы роста NFC платежей высокие, что свидетельствует об активном использовании токенизированных карт населением.

"Сейчас 78% операций по оплате в физической торговой сети бесконтактные", - заметил Шабан.

Как сообщал Укринформ, в ноябре Национальный банк начал всеукраинскую информационную кампанию по популяризации безналичных расчетов Cashless. Цель кампании - проинформировать украинцев о преимуществах и удобстве безналичных расчетов, стимулируя их рост.