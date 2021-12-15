Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Количество платежных карт с начала года выросло на 7% - НБУ
08:27 15.12.2021 |
С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% - до 78 млн штук.
Об этом во время круглого стола на тему: "Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине" сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, сообщает корреспондент Укринформа.
"С начала года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% и сейчас на руках украинцев 78 млн шт. карт. Показатель выше, чем в некоторых европейских странах", - сказал Шабан.
Он отметил, что количество бесконтактных карт с начала года выросло почти на треть - до 17 млн, однако еще более высокими темпами росло количество токенизированных карт, а именно на 39%, и составляет 5,5 млн штук.
По словам Шабана, если посмотреть на действия украинцев с картой, то это оплата в торговой сети, еще 25% - приходятся на покупки в интернете.
Кроме того, в 2020 и 2021 годах наблюдается активный рост доли и объемов бесконтактных и NFC платежей. При этом темпы роста NFC платежей высокие, что свидетельствует об активном использовании токенизированных карт населением.
"Сейчас 78% операций по оплате в физической торговой сети бесконтактные", - заметил Шабан.
Как сообщал Укринформ, в ноябре Национальный банк начал всеукраинскую информационную кампанию по популяризации безналичных расчетов Cashless. Цель кампании - проинформировать украинцев о преимуществах и удобстве безналичных расчетов, стимулируя их рост.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество платежных карт с начала года выросло на 7% - НБУ
|Золото дешевеет 15 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
|Курс доллара 15 декабря слабо колеблется к евро и иене
|Фондовые биржи АТР 15 декабря торгуются без единой динамики
|Фондовые индексы США 14 декабря продолжили снижение на фоне начавшегося двухдневного заседания ФРС
|Курс на укрепление гривны продержался недолго - украинская нацвалюта во вторник почти вернулась к отметке 27 грн
Это интересно
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1