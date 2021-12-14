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Нацбанк уже зарегистрировал 59 коллекторских компаний
13:07 14.12.2021 |
Национальный банк по состоянию на 13 декабря 2021 года зарегистрировал 59 коллекторских компаний.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк продолжает регистрировать коллекторские компании - ООО "Колекторская компания Фактор" и ООО "Гроші 247" приобрели статус коллекторских компаний. Таким образом, на сегодняшний день Национальный банк зарегистрировал уже 59 коллекторских компаний", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Национальный банк принял решение внести ООО "ФК "Фактор Сервис", ООО "ФК "Финмаркет", ООО "ФК "Стидва", ООО "ФК "Маркетмейкер" и ООО "Финансовая компания "Пунг" в Государственный реестр финансовых учреждений. Также в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров внесена информация относительно ООО "Юкрейниан иншуренс брокер" и представительства "ЗАТСБ "Ринкос иншуранс Солюшнс".
Как сообщалось, требования к регистрации коллекторских компаний были сформированы со вступлением в силу 14 июля 2021 закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности". Он разрешил реформировать рынок коллекторских услуг в Украине. Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг с июля 2020 года.
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