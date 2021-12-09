Финансовые новости
- |
- 09.12.21
- |
- 11:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ уточнил особенности реорганизации банка по решению его владельцев
08:18 09.12.2021 |
Национальный банк обновил Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Изменениями в Положение уточнено, что банки - участники реорганизации должны соответствовать определенным Законом Украины "О банках и банковской деятельности" и нормативно-правовыми актами Национального банка требованиям относительно экономических нормативов деятельности, управления банком, а также требованиям, которым должно отвечать юридическое лицо для получения банковской лицензии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Национальный банк откажет в предоставлении разрешения на реорганизацию банка по решению его владельцев, если банки - участники реорганизации не будут отвечать этим требованиям.
Уточнение осуществлено во исполнение требований пункта 10 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".
Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 6 декабря 2021 года № 135 "О внесении изменений в Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев" и вступают в силу с 9 декабря 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить
|Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 09.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.12.2021
|Visa объявил о создании консультационного подразделения, которое поможет клиентам ориентироваться в криптовалютах
|НБУ уточнил особенности реорганизации банка по решению его владельцев
|Золото слабо дорожает 9 декабря на предпочтениях инвесторов в пользу активов-убежищ
Это интересно
|Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT
|Флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 1 будет производить не только Samsung, но и TSMC
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu
|Toyota GR Yaris перевели на водород
|Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий
|Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
|Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда