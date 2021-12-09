НБУ уточнил особенности реорганизации банка по решению его владельцев

Национальный банк обновил Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Изменениями в Положение уточнено, что банки - участники реорганизации должны соответствовать определенным Законом Украины "О банках и банковской деятельности" и нормативно-правовыми актами Национального банка требованиям относительно экономических нормативов деятельности, управления банком, а также требованиям, которым должно отвечать юридическое лицо для получения банковской лицензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный банк откажет в предоставлении разрешения на реорганизацию банка по решению его владельцев, если банки - участники реорганизации не будут отвечать этим требованиям.

Уточнение осуществлено во исполнение требований пункта 10 раздела ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".

Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 6 декабря 2021 года № 135 "О внесении изменений в Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев" и вступают в силу с 9 декабря 2021 года.