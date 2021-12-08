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Лагуну отменили запрет выезда из Украины, несмотря на миллиардные долги перед Ощадбанком
15:25 08.12.2021 |
26 ноября 2021 Печерский районный суд Киева отменил временное ограничение Николаю Лагуну в праве выезда за пределы Украины. Соответствующая санкция была наложена постановлением Киевского апелляционного суда на срок до погашения долга перед Ощадбанком на сумму в 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро, сообщает finbalance.
29 ноября суд уточнил, что постановление "набирает законную силу немедленно после его провозглашения".
Суд отметил, что должником систематически осуществляется добровольное частичное погашение задолженности, что подтверждается копиями квитанций, приобщенных к материалам дела и принимаются другие меры исполнения судебного решения.
Согласно материалам дела, 23 июля 2021 года Лагун, с целью погашения долга обратился к своему работодателю с заявлением относительно осуществления ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% в пользу Отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС МЮ Украины. 20 августа 2021 года он написал заявление относительно перечисления всей заработной платы на погашение долга.
Следовательно, суд решил, что указанные действия опровергают утверждение о бездействии и уклонении от исполнения обязательств и подтверждают стремление должника предпринимать все возможные действия для выполнения решения суда, несмотря на "слишком большой долг".
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