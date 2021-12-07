Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные

Государственные банки за январь-ноябрь получили 29,4 млрд грн чистой прибыли, всего банковская система в Украине заработала 58,4 млрд грн.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Наиболее прибыльным банком в Украине традиционно стал государственный ПриватБанк, заработавший 23,8 млрд грн.

На второй строчке находится австрийский "Райффайзен банк" с прибылью в 4 млрд грн, на третьей - украинский "ПУМБ", который заработал 3,5 млрд грн.

В пятерку также вошли российский "Сбербанк" (3,4 млрд грн) и "Универсал банк" (2,8 млрд грн).

Почти столько же заработали банк с российским капиталом Альфа банк и государственный Укргазбанк - 2,7 млрд грн каждый.

Сразу шесть банков получили убытки по итогам 10 месяцев. Наиболее убыточным стал "Правэкс банк" (-148 млн грн), сразу за которым расположился "Юнекс банк" (-36 млн грн) и "БТА банк" (-28 млн грн).

Государственные банки суммарно заработали 29,4 млрд. грн. Кроме ПриватБанка и Укргазбанка, к результату приложились Ощадбанк, Укрэксимбанк. Они получили 777,6 млн грн и 2 млрд грн прибыли соответственно.