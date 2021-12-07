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НБУ дополнил перечень буферов капитала для банков
13:20 07.12.2021 |
Национальный банк дополнил перечень буферов капитала, которые банки должны формировать для повышения способности противостоять рискам в период финансовой и экономической нестабильности.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В перечень введенных в 2015 году буферов капитала (консервации, контрциклической и системной важности) включен буфер системного риска, который должен формироваться для смягчения влияния нециклических системных рисков", - говорится в сообщении.
Национальный банк в 2020 году отложил формирование банками буферов консервации и системной важности. Принятое решение было обусловлено введением в стране карантина и ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. О возобновлении формирования этих буферов Национальный банк уведомит банки в I квартале 2022 года.
Формирование банками контрциклического буфера и буфера системного риска будет осуществляться при наличии признаков, свидетельствующих об усилении циклических или нециклических системных рисков. О дате начала формирования буферов капитала и их значении Национальный банк будет сообщать заблаговременно. Это позволит банкам принять необходимые меры для соблюдения установленных требований.
Для контроля за формированием банками буферов капитала в установленном размере введен термин «комбинированный буфер капитала», определяемый как совокупный размер установленных для банка буферов капитала. Такие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины №131 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине» от 3 декабря 2021 года и вступают в силу 7 декабря 2021 года.
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