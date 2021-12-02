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Компания Square Джека Дорси объявила о смене названия на Block
22:58 02.12.2021 |
Компания Square, занимающаяся разработкой решений для приёма и обработки электронных платежей, объявила о смене названия на Block. Такой ребрендинг должен отразить рост компании с момента образования в сфере блокчейна и выход за рамки первоначального бизнеса по работе с банковскими картами. Официально новое название у платёжной компании появится 10 декабря.
«Мы создали бренд Square для нашего бизнеса продавцов, где ему и место. Block - это новое имя, но наша цель, заключающаяся в расширении экономических возможностей, остаётся прежней. Независимо от того, как мы растём или меняемся, мы будем продолжать создавать инструменты, помогающие расширить доступ к экономике», - заявил основатель и генеральный директор компании Джек Дорси (Jack Dorsey).
Согласно имеющимся данным, после смены названия акции Block будут торговаться на фондовой бирже Нью-Йорка под старым тикером SQ. Также известно, что платёжная платформа Square продолжит работать под своим нынешним названием. Другие продукты, такие как сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стриминговый сервис Tidal, также сохранят свои названия. При этом направление бизнеса, связанное с продвижением биткоина, будет переименовано из Square Crypto в Spiral.
Напомним, Джек Дорси стал соучредителем Square в 2009 году. С тех пор компании удалось расширить свой бизнес и выйти за пределы сегмента, связанного с обработкой платежей банковскими картами. Стоит также отметить, что в конце прошлого месяца Джек Дорси объявил о своём уходе с поста генерального директора социальной сети Twitter.
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