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Выведение 72 миллионов «Аркады»: дело направили в суд
12:42 30.11.2021 |
Досудебное расследование по хищению 72 млн грн банка "Аркада" завершено, обвинительный акт был передан в суд.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Обвинительный акт касается экс-председателя правления АО АКБ "Аркада" Константина Паливоды и 8 соучастников. Их обвиняют в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн гривен.
Согласно материалам досудебного расследования, Паливода вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим АО АКБ "АРКАДА".
Путем выдачи кредита и последующих операций через компании, не связанные с Аркадой, но подконтрольные Паливоди, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен.
По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн гривен. Таким образом банку причинен ущерб на общую сумму 72 млн гривен.
Паливоду и четырех сотрудников банка обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Еще четырех обвиняют в том же преступлении в качестве пособников.
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