Финансовые новости
- |
- 26.11.21
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии
17:24 26.11.2021 |
Международные платежные системы Visa и Masterсard с 26 ноября 2021 года снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, со ссылкой на официальные уведомления от региональных представительств компаний.
Снижение размера ставки комиссий повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению расходов бизнеса, добавляют в НБУ.
Cнижение межбанковских комиссий осуществляются в рамках меморандума между Mastercard, Visa и НБУ о содействии конкурентному платежному рынку, подписанному в мае текущего года.
Меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж с 26 ноября до 1,2%, с 1 июля 2022 - до 1% и начиная с 1 июля 2023 - до 0,9%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским
|Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию
|«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»
|Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии
|Цену недвижимости и земельных участков будут фиксировать в госреестре – Минюст
|Биткоин опустился ниже $55 тысяч впервые с середины октября
|Курс доллара 27 ноября усиливает коррекционное снижение на фоне ухудшения эпидобстановки
|Фондовые биржи АТР закрылись 26 ноября в минусе на выявлении нового африканского штамма COVID
|Справочный курс гривны 26 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1
Это интересно
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC
|Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой