Visa и Mastercard снизили межбанковские комиссии

Международные платежные системы Visa и Masterсard с 26 ноября 2021 года снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, со ссылкой на официальные уведомления от региональных представительств компаний.

Снижение размера ставки комиссий повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению расходов бизнеса, добавляют в НБУ.

Cнижение межбанковских комиссий осуществляются в рамках меморандума между Mastercard, Visa и НБУ о содействии конкурентному платежному рынку, подписанному в мае текущего года.

Меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж с 26 ноября до 1,2%, с 1 июля 2022 - до 1% и начиная с 1 июля 2023 - до 0,9%.