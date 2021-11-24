В банках – участниках Фонда гарантирования почти ₴630 миллиардов вкладов физлиц

Общая сумма вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 629,36 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало ноября 2021 года: вклады в национальной валюте - 385,84 млрд грн и вклады в иностранной валюте - 243,52 млрд грн.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 241,92 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 ноября 2021 года составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов). С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц - предпринимателей, напомнили в пресс-службе.

Как сообщал Укринформ, общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 октября 2021 года составила 627,6 млрд грн.