НБУ обязал все банки разрабатывать антикризисные планы

Национальный банк Украины обязал все банки разрабатывать и представлять планы возобновления деятельности при наступлении кризисных ситуаций, говорится в пресс-релизе банка.

Речь идет о том, что с 2022 года все банки и банковские группы будут показывать регулятору свои планы при наступлении кризисных ситуаций - существенного ухудшения финансового состояния.

Наличие такого плана будет способствовать скорейшей стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса, отмечают в НБУ.

До внесения изменений в законодательство такой план подавали только банки, которые относили к системным, а остальные - по желанию. Изменения по представлению планов были внесены соответствующим законом.

Так, начиная с 2022 года, такие планы будут разрабатывать и подавать: системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, - ежегодно;

другие банки - один раз в два года.

На начало ноября в Украине работает 71 банк.