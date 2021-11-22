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Глава НБУ подарил свое имущество в Швейцарии на 78 млн грн – НАПК
18:23 22.11.2021 |
Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко продолжает менять статус своего задекларированного имущества. На этот раз он подарил движимое имущество на сумму 78,3 млн грн, говорится в сообщении за 15 ноября на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции(НАПК).
В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии указано, что в Швейцарии глава НБУ подарил имущество 12 ноября на суму 78,3 млн грн. Более подробной информации не указывается.
В декларации за 2020 год, глава НБУ зарегистрировал следующие движимое имущество в разделе транспорт:
Три автомобиля Mercedes-Benz G 500 2012 года, Peugeot Partner 2016 года выпуска и Land Rover 2013 года выпуска.
Одно водное средство - яхта Nautique марки Super Air Nautique G23 2013 года выпуска и квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.
Также, Кирилл Тимошенко задекларировал 27 единиц ювелирных изделий, одежды и электронных устройств.
В разделе "Денежные активы" декларации за 2020 год главы Нацбанка отмечено, что Кирилл Шевченко и его семья хранит средства в пяти банках: швейцарском "Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД", чешском "Экспобанк", украинских государственных банках АО "Ощадбанк" и АО КБ "ПриватБанк", а также в "Укргазбанке".
В пересчете на украинскую валюту по курсу НБУ на 31 декабря 2020 года всего на банковских счетах у семьи Кирилла Шевченко было 103, 377 млн грн. В швейцарском банке "Банк Ломбард Одиер и Ко ЛТД" семья Кирилла Шевченко хранила $3,247 млн, около 86,5 млн грн.
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