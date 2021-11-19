НБУ отложил на год покрытие банками 100% операционного риска и решил стартовать с 50%

Национальный банк Украины (НБУ), в конце 2019 года анонсировавший учет банками 100% минимального размера операционного риска в нормативе достаточности капитала (Н2) с начала 2022 года, решил ввести это требование в два этапа, стартовав с 50%.

"Учет минимального размера операционного риска при расчете нормативов достаточности капитала должен вестись с применением следующих коэффициентов: с 31 декабря нынешнего года – 0,5, с 30 декабря 2022 года – 1", – указал регулятор в сообщении в пятницу.

НБУ уточнил, что соответствующие изменения утверждены постановлением правления от 18 ноября №121.

Нацбанк уточнил, что такое решение принято после обсуждения с банковским сообществом, а также с учетом результатов проведенной НБУ в 2021 году оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, которые свидетельствуют о способности сектора обеспечить покрытие капиталом 50% размера операционного риска, начиная со следующего года.

Как сообщалось, НБУ в рамках имплементации требований европейского законодательства и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору 24 декабря 2019 постановлениями №156-157 определил, что значение достаточности капитала будет рассчитываться не только с учетом кредитного риска и открытой валютной позиции, но и операционного риска.

По этому подходу размер операционного риска банка определяется с учетом размера его доходов и расходов, связанных с основной деятельностью. Доходы и расходы банка распределяются по трем компонентам: компонент чистых процентных доходов/расходов и дивидендов, сервисный компонент, финансовый компонент. При этом для расчета объема каждого из трех компонентов берется среднее значение за три последних года.

Центробанк установил, что банки будут рассчитывать минимальный размер операционного риска один раз в год на основе подтвержденной аудитором годовой финансовой отчетности.

"Новые требования к капиталу будут вводиться постепенно. Тестовые расчеты размера операционного риска начнутся уже в 2020 году после обнародования годовой финансовой отчетности за 2019 год. Покрывать капиталом операционный риск банки будут обязаны с 1 января 2022 года", - сообщал тогда Нацбанк.

Операционный риск - вероятность возникновения убытков или дополнительных потерь или недополучения запланированных доходов вследствие недостатков или ошибок в организации внутренних процессов, умышленных или неумышленных действий работников банка, других лиц, сбоев в работе информационных систем банка или в результате воздействия внешних факторов. Операционный риск включает юридический риск, но должен исключать риск репутации и стратегический риск.