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Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка
16:18 19.11.2021 |
Окружной суд Лимасcола (Кипр) приглашает Игоря Коломойского к рассмотрению иска государственного ПриватБанка на $5,5 млрд, соответствующее объявление в газете "Голос Украины" опубликовали адвокаты ПриватБанка Scordis, Papapetrou&Co.
"Согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если сообщение об участии в деле не будет подано на протяжении 30 дней с момента его публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие Ответчика 1 (Игоря Коломойского - ИФ)", - говорится в объявлении.
Как сообщалось, 3 апреля 2020 года ПриватБанк подал новый иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым замглавы правления Тимуром Новиковом и двумя кипрскими компаниями: PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.
Иск в Окружной суд Лимасола относится к двум наборам операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не был погашено.
В частности, эти операции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.
После этого иска общая сумма претензий, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях
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