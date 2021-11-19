В Лондоне не получилось: ФГВФЛ попробует арестовать $600 млн Жеваго через суды в Украине

Высокий Суд Англии и Уэльса не разрешил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подать апелляционную жалобу на отмену решения суда отказать в наложении всемирного ареста на активы акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в рамках дела о взыскании ущерба, нанесенного им банку. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В сентябре Высокий Суд пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда достаточные для приказа о всемирном аресте активов акционера банка. Но, по убеждению суда, он не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела, поскольку есть необходимость применения украинского законодательства, в котором суд не является экспертом, говорится в сообщении.

Фонд гарантирования намерен использовать собранные и предоставленные суду в Лондоне материалы для подачи исков против акционеров банка "Финансы и Кредит" через украинские суды.

В феврале 2021 года ФГВФЛ инициировал иск на $582,5 млн о взыскании причиненного банку ущерба с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

Нацбанк по предложению ФГВФЛ отозвал банковскую лицензию у банка "Финансы и Кредит" в декабре 2015 года. Акцептованные требования кредиторов неплатежеспособного банка составляют около 30 млрд грн.

Дополнено. После завершения рассмотрения дела Высокий Cуд Англии постановил компенсировать юридическим компаниям, защищавшим интересы Жеваго, 80% финансовых расходов, связанных с данным судебным процессом. Сумма компенсации составляет 4,5 млн фунтов стерлингов (более 150 млн гривен).

"Постановление Высокого суда Англии и Уэльса о компенсации финансовых расходов на этот судебный процесс - еще одно подтверждение непрофессионализма предыдущих руководителя и правления НБУ 2014-2018 годов по управлению банковской системой в период кризиса тех лет и необоснованности претензий к г-ну Жеваго со стороны ФГВФЛ и заказного преследования бизнесмена", - прокомментировали результаты слушаний Высокого Суда Англии британские и украинские юристы Жеваго.