Верховная Рада приняла в целом закон о предоставлении ФГВФЛ статуса гражданского истца

За законопроект проголосовали 258 народных депутата в среду.
По словам руководителя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушаса, президент предложил утвердить редакцию закона, согласно которой ФГВФЛ имеет право предъявлять гражданский иск в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации, в случае если требования банка акцептированы Фондом.
Как сообщалось, Национальный банк Украины в июле раскритиковал принятие закона №4547 так как он ограничивает возможность ФГВФЛ защищать в судах интересы тех вкладчиков, чей банк уже был ликвидирован. Для этой категории кредиторов в правках в закон ко второму чтению установлена необходимость предоставлять Фонду гарантирования поручение представлять их интересы, в то время как в варианте законопроекта к первому чтению это право предлагалось предоставлять Фонду автоматически.