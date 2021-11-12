Прибыль банков за ІІІ квартал превысила аналогичный докризисный уровень - НБУ

Прибыльность банковского сектора за июль-сентябрь 2021 года превысила уровень докризисного аналогичного периода 2019 года и составила 21,3 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом говорится в "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком.

"Прибыль банковского сектора за ІІІ квартал составила 21,3 млрд грн и была в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. За девять месяцев прибыль сектора составила 51,4 млрд грн. Этот объем выше, чем в соответствующем периоде докризисного 2019 года", - говорится в сообщении.

Факторами прибыльности являются продолжающийся рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы.

Отмечается, что темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетие. Чистый комиссионный доход продолжал расти высокими темпами. В то же время отчисления в резервы под кредиты сократились в годовом исчислении почти вдвое.

Как сообщал Укринформ, в ІІІ квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с ІІІ кварталом 2019 года.