Нацбанк намерен усилить киберзащиту банковской системы

Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить киберзащиту банковской системы. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Национальный банк разработал и предлагает для обсуждения документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины.

Для этого Национальный банк опубликовал проект постановления "Об утверждении Положения об организации киберзащиты в банковской системе Украины".

Проект постановления унормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:

* основы функционирования системы киберзащиты;

* принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты и банками Украины;

* требования относительно мер по обеспечению киберзащиты объектов

* критической информационной инфраструктуры;

* требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.

Отмечается, что реализация норм проекта постановления будет способствовать организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины и обеспечению развития коммуникации, координации и партнерства между субъектами системы киберзащиты в банковской системе.

Указывается, что обсуждение проекта постановления продлится до 4 декабря 2021 включительно.

Как сообщали Українські Новини, в августе этого года Национальный банк и Департамент киберполиции заключили меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

Также сообщалось, что Центр киберзащиты НБУ и Национальный координационный центр кибербезопасности организовали обучение по вопросам кибербезопасности для работников банковского сектора.