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Нацбанк намерен усилить киберзащиту банковской системы
16:05 04.11.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить киберзащиту банковской системы. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.
Национальный банк разработал и предлагает для обсуждения документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины.
Для этого Национальный банк опубликовал проект постановления "Об утверждении Положения об организации киберзащиты в банковской системе Украины".
Проект постановления унормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:
* основы функционирования системы киберзащиты;
* принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты и банками Украины;
* требования относительно мер по обеспечению киберзащиты объектов
* критической информационной инфраструктуры;
* требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.
Отмечается, что реализация норм проекта постановления будет способствовать организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины и обеспечению развития коммуникации, координации и партнерства между субъектами системы киберзащиты в банковской системе.
Указывается, что обсуждение проекта постановления продлится до 4 декабря 2021 включительно.
Как сообщали Українські Новини, в августе этого года Национальный банк и Департамент киберполиции заключили меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и киберзащиты.
Также сообщалось, что Центр киберзащиты НБУ и Национальный координационный центр кибербезопасности организовали обучение по вопросам кибербезопасности для работников банковского сектора.
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