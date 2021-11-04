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НБУ обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры
16:01 04.11.2021 |
Национальный банк обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк утвердил положение о дополнительных требованиях к договорам небанковских финучреждений о предоставлении средств взаймы (потребительский, финансовый кредит). Положение предусматривает отдельные нормы содержания договора, способа изложения текста договора, порядка подписания договора, заключаемого в виде электронного документа, а также устанавливает запрет включать в содержание договора недобросовестные условия.
Отмечается, цель документа - сделать договоры более информативными и понятными для потребителей финансовых услуг.
По оценкам Национального банка, дополнительные требования к кредитным договорам обеспечат надлежащий уровень раскрытия в договоре существенной информации по условиям предоставления услуги небанковским финучреждением, правам и обязанностям сторон договора, а также последствиям невыполнения взятых потребителем обязательств.
Указанные требования вступают в силу с 5 ноября 2021 года.
Постановлением предусмотрен переходный период 3 месяца для приведения кредитодателями своих договоров в соответствие с требованиями указанного положения.
Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ утвердил единый подход для банков и небанковских финансовых учреждений для расчета ключевых показателей стоимости потребительского кредита.
Кроме того, в октябре Национальный банк обязал небанковские финансовые учреждения раскрывать информацию о полной стоимости услуг по предоставлению потребкредита на вебсайте и в рекламе.
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