Государство должно снизить свое присутствие в банковской системе до 25% - Минфин

Главной целью Министерства финансов остается уменьшение доли государства в банковской системе до уровня ниже 25% в 2025 году.

Как передает Укиформ, об этом шла речь во время рабочей встречи по обсуждению прогресса в приватизации государственной доли Укргазбанка, сообщает пресс-служба Минфина.

«Главной целью Минфина, как акционера, остается снижение доли государства в банковской системе до уровня ниже 25% в 2025 году. Партнерство по IFC и трансформационные процессы, которые проводит Укргазбанк для выполнения стратегических задач, существенно улучшают его привлекательность для дальнейшей приватизации. Приватизация Укргазбанка должна стать success story правительства и весомым примером для всех инвесторов относительно привлекательности банковского рынка Украины», - отметил заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Он также сказал, что сотрудничество с IFC проходит эффективно, в частности, по процедуре привлечения финансового советника. Она должна состояться максимально прозрачно и в соответствии с требованиями законодательства. Следующий этап - выбор наилучшей опции продаж финансового учреждения.

Участники встречи обсудили статус выполнения дорожной карты по приватизации Укргазбанка. Среди других банков с государственной долей Укргазбанк наиболее готов к приватизации. Об этом свидетельствует его операционная эффективность и низкий уровень проблемных активов.

"Успешное завершение процесса приватизации Укргазбанка станет мощным сигналом для всех инвесторов, что страна выполняет свои обязательства по реформированию банковского сектора Украины и построению устойчивой банковской модели, основанной на лучших мировых практиках", - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал Укринформ, Международная финансовая корпорация (IFC) 25 января подписала кредитное соглашение, предусматривающее вхождение в уставный капитал государственного Укргазбанка. Сумма кредита IFC составляет 30 млн евро.