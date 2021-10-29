Украинские банки за 9 мес. нарастили прибыль более чем на треть - НБУ

Платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2021 года получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года (37,6 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно им, чистый процентный доход банков за три квартала текущего года вырос на 35% – до 84 млрд грн против 62,1 млрд грн за аналогичный период прошлого года, а чистый комиссионный доход - на 28%, до 41,5 млрд грн, благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных сделок.

Указывается, что рентабельность капитала сектора возросла до 32% по сравнению с 24% годом ранее в том числе за счет сокращения отчислений в резервы на 63% г/г – до 7,7 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2021 года из 71 платежеспособного банка 64 были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн, что перекрыло убытки семи банков на общую сумму 0,3 млрд грн.

Как сообщалось, украинские банки в 2020 году сократили чистую прибыль на 29% – до 41,3 млрд грн, однако в четвертом квартале спад составил 63% из-за повышенных отчислений в резервы.