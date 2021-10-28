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Дело Приватбанка: Суд разрешил начать заочное расследование по Дубилету
12:38 28.10.2021 |
Суд по ходатайству Национального антикоррупционного бюро разрешил осуществить заочное досудебное расследование по экс-главе Приватбанка Александра Дубилета.
Соответствующее решение 28 октября принял Высший антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Так, судья ВАКС разрешил осуществить специальное досудебное расследование (in absentia) относительно бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александра Дубилета.
Сам Дубилет, сообщает Центр противодействия коррупции, присоединился к судебному заседанию в режиме видеоконференции. Он показал два паспорта, украинский и израильский, и объяснил, почему сейчас находится в Израиле.
По словам экс-председателя Привата, он не скрывается от следствия, но прибытие в Украину на сегодняшний день ставит под угрозу его жизнь. Дубилет уточнил, что некоторые участники незаконной национализации "Приватбанка" могли бы получить пользу, если бы с ним что-то произошло.
Решение ВАКС обжалованию не подлежит. В САП пояснили, что такое решение "позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины".
Напоминаем:
Дубилета подозревают в растрате средств ПриватБанка незадолго до его национализации. Речь идет о двух эпизодах: растрате 137 млн грн и 8 млрд грн.
Следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, банк на основании ложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн гривен в пользу связанной компании Ингосстрах.
Кроме того, накануне национализации топ-чиновники приняли решение о незаконном списании долгов иностранных компаний перед банком, вместо этих обществ должником определили связанную с "Приватбанком" фирму Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн
По первому эпизоду Дубилету сообщили о подозрении в феврале, а затем, в марте - по второму. Кроме него, подозрения получили и другие бывшие топ-чиновники Приватбанка.
В июне ВАКС заочно арестовал его, после чего в апелляции арест был отменен.
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