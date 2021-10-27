Банки в III кв. отмечают сокращение общих объемов фондирования, однако ожидают его увеличения в IV кв. – опрос НБУ

Сокращение общих объемов фондирования в третьем квартале этого года отметили 64% украинских банков, участвовавших в опросе Национального банка Украины (НБУ), тогда как за предыдущий квартал увеличение общих объемов фондирования отметили 73% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ обнародованные на сайте регулятора в среду.

Согласно ему, увеличения общих объемов фондирования в четвертом квартале ожидают 65% банков, тогда как во втором квартале соответствующие прогнозы разделяли 68% респондентов.

Указывается, что в третьем квартале, по оценкам банков, средняя стоимость фондирования в целом не изменились, в то же время доля обязательств в иностранной валюте и общая срочность депозитов снизились по оценкам 35% и 42% респондентов соответственно.

По информации НБУ, 77% банков отмечают, что объем капитала за последние 12 месяцев увеличился, в то время как все банки планируют наращивать объемы капитала в будущем.

Согласно опросу, основным фактором, влияющим на увеличение объема капитала, является прибыльность, для отдельных банков это также стратегические планы роста в то время как регуляторные требования и изменения в экономической среде могут стать факторами уменьшения объема капитала.

Две трети респондентов отметили понижение стоимости средств населения, в то время как, по их оценкам, стоимость средств бизнеса незначительно увеличилась, свидетельствует опрос.

Отмечается, что в четвертом квартале банки прогнозируют незначительное повышение стоимости привлечений за счет удорожания средств, привлеченных от корпораций.

В конце года банки ожидают дальнейшее уменьшения доли валютных средств клиентов, в то время как срочность депозитов не изменится или незначительно вырастет, указано в пресс-релизе.

Опрос о банковском фондировании НБУ проводил с 17 сентября по 8 октября нынешнего года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 89% в общем объеме активов банковской системы.