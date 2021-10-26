НБУ утвердил положение о перестраховании у нерезидентов

Национальный банк Украины (НБУ) 20 октября утвердил "Положение о перестраховании у страховщика (перестраховщика) нерезидента" №107, сообщается на сайте регулятора.

Согласно документу, заключение страховщиками (перестраховщиками) договоров перестрахования со страховщиками (перестраховщиками) нерезидентами разрешается, если их рейтинг финансовой надежности на дату заключения договора соответствует уровню рейтингов не ниже, чем по классификации таких международных рейтинговых агентств:"A-" [A.M. Best (США)];"A3" [Moody's Investors Service (США)];"A-" [Standard & Poor's (США)];"A-" [Fitch Ratings (Великобритания)].

При этом отмечается, что заключение договора перестрахования, с перестраховщиком-нерезидентом в случае его несоответствия вышеуказанным рейтингам возможно при условии, наличия опыта осуществления непрерывной страховой (перестраховочной) деятельности не менее трех лет до даты заключения договора перестрахования или нерезидент зарегистрирован в государстве, законодательством которого предусмотрен государственный надзор за страховой и перестраховочной деятельностью.

Кроме того, страховщики (перестраховщики) вправе заключать договоры перестрахования с участием страховых и /или перестраховочных брокеров, осуществляющих посредническую деятельность, в порядке, установленном законодательством.

Контроль над соблюдением требований этого Положения осуществляет Национальный банк, который вправе письменно потребовать от страховщиков (перестраховщиков) информацию, документы, а также письменные объяснения по вопросам деятельности по перестрахованию.