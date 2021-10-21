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Госбанки списали за полгода кредиты на 15 миллиардов, – Минфин
16:04 21.10.2021 |
Банки государственного сектора за первое полугодие 2021 года сократили портфель неработающих кредитов сократился на 5%, или на 15 млрд грн, до 295 млрд грн, а доля таких кредитов в кредитном портфеле сектора уменьшилась на 2,8 п.п., до 54,6%.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, основным инструментом снижения уровня NPL остается списание проблемных активов с балансов банков.
Так, за январь-июнь 2021 года банками государственного сектора за счет резервов было списано более 15 млрд грн. Также были проведены реструктуризации неработающих кредитов на почти 9 млрд грн, из которых более 6 млрд грн - в соответствии с нормами закона Украины "О финансовой реструктуризации".
В Минфине уточнили, что в отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов, предоставленных банками государственного сектора, традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, в производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве и в отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом", - отмечается в сообщении.
"Вопрос решения проблемы NPL как для банковской системы в целом, так и государственных банков остается крайне насущным и важным. В соответствии с обновленными принципами стратегического реформирования государственного банковского сектора решение проблемы NPL в банках государственного сектора является одной из приоритетных задач правительства", - подчеркивается в сообщении.
Минфин отмечает, что для урегулирования вопросов, связанных со снижением объема проблемных кредитов, банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. Так, по состоянию на 1 июля 2021 года в судах находилось более 48 тыс. исков банков государственного сектора на сумму 39 млрд грн.
В том числе за первое полугодие 2021 года было подано более 26 тыс. новых исков в суд на сумму 9 млрд грн, получено 48 тыс. решений судов на сумму более 8 млрд грн, открыто 51 тыс. исполнительных производств на почти 28 млрд грн.
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