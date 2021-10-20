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Суд снова не дал Коломойскому остановить работу юридических советников НБУ
21:54 19.10.2021 |
Суд оставил без рассмотрения исковое заявление Игоря Коломойского о признании недействительными договоры с консультантами ПриватБанка, НБУ и Минфина.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
18 октября Соломенский районный суд. Киева оставил без рассмотрения иск Коломойского к Национальному банку, Приватбанку, Министерству финансов.
Также он судится с их юридическими советниками: Kroll Associates U.K. LLP, ALIXPARTNERS SERVICES UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО "АСТЕРС КОНСАЛТ", ООО "АСТЕРС", ООО "АЛИКСПАРТНЕРЗ (УКРАИНА)".
Государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев ПриватБанка. Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.
Истец просит суд признать недействительными договоры с компаниями и прекратить их действие.
Однако суд оставил дело без рассмотрения, ведь истец не устранил недостатки заявления, которые были установлены судом еще в январе 2020 года.
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