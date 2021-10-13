Суд арестовал 200 земельных участков экс-владельца Дельта Банка Лагуна

Суд наложил арест на 200 земельных участков бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях", - сообщили в ведомстве.

Арест наложен с целью возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве.

В целом, арестованы активы Лагуна на сумму 790 млн гривен.

Кроме того, по делу Лагуна наложен арест на 1 млн долларов, которые находятся на банковских счетах.

Как сообщали Українськi Новини, Лагуну, который подозревается в растрате 1 млрд гривен, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Лагун в Украине, его хотят арестовать с залогом 1 млрд гривен.