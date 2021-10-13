Финансовые новости
- |
- 13.10.21
- |
- 03:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд арестовал 200 земельных участков экс-владельца Дельта Банка Лагуна
17:31 12.10.2021 |
Суд наложил арест на 200 земельных участков бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.
Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.
"В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях", - сообщили в ведомстве.
Арест наложен с целью возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве.
В целом, арестованы активы Лагуна на сумму 790 млн гривен.
Кроме того, по делу Лагуна наложен арест на 1 млн долларов, которые находятся на банковских счетах.
Как сообщали Українськi Новини, Лагуну, который подозревается в растрате 1 млрд гривен, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Лагун в Украине, его хотят арестовать с залогом 1 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отравление Полякова. Почему «слуги народа» примеряют это на себя
|Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»
|Разумков или Стефанчук: Кто должен подписать закон об олигархах и почему это важно
|Расчеты и просчеты Банковой. Зачем Зеленский начал новую атаку на Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Дмитрий Кошевой выступит на образовательной платформе Presszvanie
В РУБРИКЕ
|Курсовая динамика на межбанке 12 октября была близкой к нулю
|Минфин в отсутствие погашений уменьшил продажи ОВГЗ в 5 раз
|Суд арестовал 200 земельных участков экс-владельца Дельта Банка Лагуна
|Депозитные ставки для физлиц 12.10.21
|В Нацбанке ожидают роста международных резервов к концу года
|Суд возобновил производство по иску экс-акционера ПриватБанка Дубилета о признании недействительной национализацию банка
Это интересно
|В 2022 году расходы на искусственный интеллект в Европе достигнут 22 млрд долларов
|В Китае создают сеть станций по замене аккумуляторов электромобилей
|Bugatti Bolide за 4,6 миллиона долларов признали самым красивым гиперкаром в мире
|Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
|Илон Маск мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет
|Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее
|Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире